Brasil Bolsonaro promete divulgar lista de países que criticam o Brasil pelo desmatamento, mas que compram madeira ilegal

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

(Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (17), durante cúpula virtual dos Brics, que irá divulgar nos “próximos dias” os nomes de países que importam madeira extraída de forma ilegal do Brasil. De acordo com Bolsonaro, alguns desses países são os mesmos que criticam o Brasil pelo desmatamento. Esse rastreamento seria possível com uma tecnologia desenvolvida pela Polícia Federal que mostra o “DNA” da madeira, permitindo a localização de sua origem.

“Estaremos revelando nos próximos dias países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. E alguns desses países são os mais severos críticos ao meu governo no tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, porque não dizer, no mundo, essa prática diminuirá em muito”, disse Bolsonaro em sua fala.

O presidente disse que o Brasil está comprometido em diminuir a emissão de carbono e que o país sofre “injustificáveis ataques”:

“Estamos comprometidos, também com ações, no tocante à emissão de carbono. Um assunto muito particular do Brasil, tendo em vista os injustificáveis ataques que recebemos tocante à nossa região amazônica.”

Em 2017, a operação Arquimedes da PF resultou na apreensão de 120 contêineres com 2.400 m³ de madeira extraída ilegalmente e que seria vendida para Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Reino Unido. Iniciada naquela ano, a operação teve novas etapas nos anos seguintes.

Enquanto Bolsonaro falava sobre o desmatamento ilegal houve um problema na transmissão. Quando o sinal foi restabelecido, ele ironizou a situação:

“Apenas uma coincidência, quando falei sobre Amazônia, da madeira, o sinal caiu. Com toda certeza, apenas uma coincidência.”

Participam da cúpula os governantes dos cinco países que fazem parte do bloco: Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Em razão da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez a reunião do bloco foi virtual. O grupo foi fundado em 2006 e à época foi denominado Bric. Em 2011, a África do Sul passou a integrar o bloco, que passou a ser chamado de Brics. Desde 2009, os líderes dos países se reúnem anualmente.

Após a declaração de Bolsonaro, o deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou em rede social que a Polícia Federal conseguiu rastrear para onde vai a madeira extraída ilegalmente da Amazônia.

“Como a maioria vai para Europa, onde muitos países se preocupam com o desmatamento nas florestas brasileiras, esperamos que eles cooperem fortemente para coibir esse mercado ilegal”, escreveu Eduardo.

Reforma na OMS

Ao contrário do presidente da China, Xi Jinping, que minutos antes havia elogiado a atuação da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia do novo coronavírus, o presidente brasileiro criticou o órgão e disse que ele precisa ser reformado.

“Desde o início também critiquei a politização do vírus e o pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, Organização Mundial da Saúde, que necessita urgentemente, sim, de reformas”, afirmou Bolsonaro.

Segundo o presidente, o combate à Covid-19 foi feito prioritariamente por cada país, e não por organismos internacionais:

‘É preciso ressaltar que a crise demonstrou a centralidade das nações para a solução dos problema que hoje acometem o mundo. Temos que reconhecer a realidade de que não foram os organismos internacionais que superaram os desafios, mas, sim, a coordenação entre os nossos países.”

Bolsonaro também defendeu reformas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em sua fala, Xi Jinping pediu apoio ao “papel crucial” da OMS e ressaltou o desenvolvimento, por parte de empresas chinesas, de uma vacina contra o coronavírus — destacando, inclusive, a parceria com o Brasil.

“O que é importante é colocar a vida das pessoas e a saúde em primeiro lugar. É importante organizar uma coordenação e resposta internacionais e apoiar o papel crucial da OMS. Enquanto falamos, empresas chinesas estão trabalhando com seus parceiros russos e brasileiros na fase 3 dos testes clínicos da vacina”, disse o chinês.

