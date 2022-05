Cláudio Humberto Bolsonaro reina absoluto no palanque das redes

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

O "Mão Santa" do Distrito Federal. (Foto: Enio)

As pesquisas para presidente da República têm apontado a liderança do ex-presidente Lula, de intenção de voto, mas nas eleições em que as redes sociais serão decisivas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) reina absoluto. Ele soma 46,6 milhões de seguidores nas principais redes sociais, 19,7 milhões no Instagram, 14 milhões no Facebook, 7,8 milhões no Twitter, 3,7 milhões no Youtube e 1,4 milhão no Telegram. A supremacia já causou crise no lulismo, com a demissão do marqueteiro.

Menos de um terço

Mesmo bafejado nas pesquisas, O petista Lula tem 28,5% do número de seguires de Bolsonaro, considerando todas as fedes: 13,3 milhões.

Bem menor

Lula tem 4,8 milhões seguidores no Instagram, 4,8 milhões no Facebook, 3,3 milhões no Twitter, 416 mil no Youtube e 50 mil no Telegram.

Comparação

Todas as redes de Lula, somadas, não totalizam os 14 milhões de seguidores de Bolsonaro só no Facebook, sua segunda maior presença.

Tá difícil

O PT tenta apelar para os jovens: criou o tal de “Lulaverso”, que compila as redes do petista. Não deu certo. E até foi punido pelo Whatsapp.

No PL, expectativa é Bolsonaro passar Lula até junho

A cinco meses da eleição presidencial, os apoiadores de Jair Bolsonaro estão entusiasmados com o crescimento do presidente nas pesquisas, além da estagnação do ex-corrupto Lula (PT), que parece ter “batido no teto”, com no máximo 41 pontos nos levantamentos mais recentes. No Paraná Pesquisa deste sábado (30), por exemplo, Bolsonaro já lidera no estado de São Paulo, nas pesquisas estimulada e espontânea: 35,8% a 34,9% e 21,3% a 20,6%. No PL, a expectativa é que o cenário se repita no restante do país, e nas pesquisas dos demais institutos, até junho.

Tendência

O Poderdata desta semana aponta Lula com 41% e Bolsonaro com 36%. Em setembro, a diferença era de 25 pontos: Lula 55%, Bolsonaro 30%.

Fracasso total

Agora cantor da Internacional Socialista, o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) não agregou um voto sequer ao seu chefe petista.

Fé do líder

Líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO) aposta na virada do presidente nas pesquisas muito antes do início da campanha.

Mais do mesmo

Após chupar cana do governo Bolsonaro até torná-la bagaço, ocupando cargos que “furam poço”, o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), ex-líder do governo, faz um enorme esforço para “desbolsonorizar”.

Espanto no TSE

A criação do “Conselho de Governança da Desinformação” de Joe Biden nos EUA, inspirado no Ministério da Verdade que George Orwell previu em “1984”, deve ter causado espanto do TSE. Ministros como Alexandre Moraes devem achar que “fake news” é criação brasileira. E bolsonarista.

Maior cabo eleitoral

Para quem duvida do papel das redes sociais, levantamento Socialbakers na eleição dos Estados Unidos, em 2020, revelou que 72% dos americanos com idade para votar usam ativamente as redes.

Recorde negativo

O preço médio nacional da gasolina bateu recorde, mais uma vez, semana passada, quando atingiu R$7,270 por litro. É o mais alto já registrado na História pela agência “reguladora” do petróleo, ANP.

Gringo não entende

O ator Leonardo DiCaprio diz que o Brasil é lar da Amazônia e o voto dos jovens é vital etc. Bolsonaro agradeceu. Disse que o povo decidirá se manterá a soberania na região ou se será governado por entreguistas.

Diabo no detalhe

Ocupado com o caso Daniel Silveira, o STF ainda não julgou possível acordo de não persecução penal após trânsito em julgado. O discurso na imprensa é pela exclusão de homens que agridem mulheres, mas a ação fala de “violência doméstica”, inclui mulheres que atacam homens

Líder isolado

O PCO criticou o pré-candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, por não ir a atos de 1º de Maio com Lula. “Decidiu fazer o próprio comício, longe do povo”. Falta combinar com o povo para ir ao comício de Lula.

Tudo errado

Emenda da deputada Erika Kokay (PT-DF) para transformar todos os cargos do Poder Judiciário da União em nível superior sofreu novas críticas. Após ser acusada de tentar criar um trem da alegria, é vista como proibição a quem tem nível médio de trabalhar no Judiciário.

Pergunta na 3ª via

A candidatura do ex-juiz desMoronou?

PODER SEM PUDOR

O ‘Mão Santa’ do DF

Ao discursar na inauguração da Clínica da Família em Samambaia (DF), perto de Brasília, o então secretário de Saúde, Rafael Barbosa, fez um agrado no chefe. Disse que os pacientes beneficiados com o mutirão de cirurgias dizem que só aceitam ser operados pelo cirurgião Agnelo Queiroz (PT), o governador que era escalado semanalmente para ajudar a diminuir a fila nos centros cirúrgicos dos hospitais do DF. Um gaiato aproveitou a deixa e gritou, do meio da plateia, arrancando gargalhadas: “É o Mão Santa!”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

