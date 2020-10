Política Bolsonaro sanciona projeto de lei que recria o Ministério das Comunicações

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro e Ministro das Comunicações, Fábio Faria (D) Foto: Reprodução/Facebook Presidente Jair Bolsonaro e Ministro das Comunicações, Fábio Faria (D). (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (14) o PL (Projeto de Lei) de Conversão 37/2020, que institui o Ministério da Comunicação de forma separada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A recriação da pasta foi anunciada por Bolsonaro em junho, com a assinatura de uma MP (Medida Provisória) e a nomeação do deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) como novo ministro. Como a recriação foi feita por meio de MP, precisou ser referendada pelo Congresso Nacional. Caso contrário, as mudanças seriam desfeitas.

Os ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações haviam sido unificados em 12 de maio de 2016, no dia em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi afastada e o vice-presidente Michel Temer (MDB) tomou posse provisoriamente, enquanto seguia a tramitação do processo de impeachment.

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o objetivo da criação do Ministério das Comunicações é aperfeiçoar a ação governamental e a pasta tem a finalidade de concentrar as demandas referentes à comunicação em um único órgão.

O ministério incorporou as competências e a estrutura da atual Secretaria de Comunicação Social, antes vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República.

