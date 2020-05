Política Bolsonaro troca vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados e inclui deputado do Centrão

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

O presidente Jair Bolsonaro substituiu nesta quinta-feira (07) o deputado federal Herculano Passos (MDB-SP) pelo deputado Evair de Melo (PP-ES) na vice-liderança do governo na Câmara.

Com isso, Melo passa a ser o terceiro representante de partidos do chamado Centrão na bancada de defensores do governo, ainda sob a liderança do deputado Vitor Hugo (PSL-GO). Além de Evair de Melo, representam partidos do Centrão na vice-liderança Guilherme Derrite (PP-SP) e José Rocha (PL-BA).

A troca é mais um aceno do Palácio do Planalto para a aliança com os partidos do Centrão, que vêm negociando cargos no Poder Executivo em troca de apoio ao governo no Parlamento.

Na quarta-feira (06), o Planalto nomeou Fernando Marcondes de Araújo Leão para a direção-geral do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), indicado pelo PP para fazer parte do governo. Além do PP, PL, Republicanos e PSD devem receber cargos em órgãos do Executivo.

