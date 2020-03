Porto Alegre Bombeiros terão autoescada de 42 metros com apoio da prefeitura

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior durante comemoração dos 125 anos do Corpo de Bombeiros do Estado Foto: Jefferson Bernardes/PMPA O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior durante comemoração dos 125 anos do Corpo de Bombeiros do Estado. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, hoje denominado 1º CRB (1º Comando Regional de Bombeiros), receberá uma nova autoescada de 42 metros de altura, sistema que auxilia no combate a incêndios e em salvamento.

A compra já está autorizada para substituição da estrutura antiga, de apenas 30 metros e com 20 anos de uso. A troca do equipamento, ao custo de R$ 5,3 milhões, se dá pela necessidade de adequar à realidade atual o único caminhão disponível com o sistema na Capital.

O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior na segunda-feira (02), durante comemoração dos 125 anos do Corpo de Bombeiros do Estado (1º de março). O investimento integra os R$ 8,7 milhões que a prefeitura usou do Funrebom (Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros) para qualificar a corporação. Até então, o Funrebom contava com R$ 9.973.948,84.

O dinheiro também será utilizado na aquisição de uma embarcação tubular rígida híbrida, barco tático com alta mobilidade de navegação, de R$ 3,3 milhões. O equipamento será o primeiro deste porte no Rio Grande do Sul e facilitará o atendimento a incêndios e salvamentos em regiões ribeirinhas e litorâneas, como, por exemplo, na Orla do Guaíba.

Para Marchezan, o momento é apropriado para os Bombeiros receberem este importante auxílio em meio à celebração da sua história. “O Município fortaleceu a integração com o Estado e se consolida no papel de colaborar diretamente com os órgãos de segurança pública e com a qualidade de vida dos porto-alegrenses”, enfatiza. Pelos serviços prestados à corporação, o prefeito foi agraciado com a Comenda do Corpo de Bombeiros Militar.

“As parcerias com a prefeitura têm viabilizado investimentos importantes que garantem as condições de atendimento não só na Capital, como em outras cidades gaúchas”, acrescenta o governador Eduardo Leite. Atualmente, o órgão conta com 3.081 bombeiros distribuídos em 93 municípios, onde estão 76% da população.

Segundo o comandante dos Bombeiros, coronel César Eduardo Bonfantti, esta cooperação ajuda na melhoria do espaço físico e modernização de equipamentos. “São aparelhos que há muito tempo sonhamos em adquirir para capacitar a realidade de trabalho dos nossos profissionais no zelo pela vida”, completa.

