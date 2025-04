Porto Alegre Border collie que fugiu de petshop é procurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Sebastião usava uma coleira de identificação quando escapou Foto: Reprodução/Instagram Sebastião usava uma coleira de identificação quando escapou. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Está sendo procurado, em Porto Alegre, um border collie chamado Sebastião, que fugiu de um petshop no bairro Moinhos de Vento, na manhã do dia 8 deste mês.

O cachorro, conhecido como Sebas, usava uma coleira de identificação quando escapou. “No momento em que Sebastião estava sendo levado para o transporte, no estacionamento da loja, ele escapou da guia e saiu correndo”, afirmou a Pet Dreams. “A dona do Sebastião, Nathalia, estava dentro do estabelecimento no momento do ocorrido”, prosseguiu a empresa.

Quem visualizar o animal pode avisar a sua tutora, Nathalia Fritsch, pelo telefone/WhatsApp (51) 9938-00877 ou pelo Instagram @nathifritsch. Na rede social, também tem fotos do border collie. Nathalia oferece uma recompensa para quem achar o cão.

“Não é só um cachorro, é o meu cachorro. Para mim, ele é único, não tem como simplesmente adotar outro cachorro. Eu cuidei dele e ele cuidou de mim nos últimos mais de 2 anos. Comecei a acordar muito cedo porque o Sebas me acordava (até 1 semana atrás), carinhosamente com uma cutucada com o fucinho. Abria os olhos e a primeira coisa que enxergava no dia eram aqueles olhinhos amorosos me dizendo para ir aproveitar a vida com ele porque já era dia. Comecei a passear mais pela minha cidade e conhecer pessoas na rua, porque a melhor hora do dia eram as horas de passeio do Sebastião. Sempre tinha alguma bagunça para me fazer rir”, disse a tutora no Instagram.

“Eu queria pelo menos saber onde ele está. Eu não consigo fazer nada além de procurar ele. Não é só um cachorro, é uma parte de mim que eu não sei por onde anda. É uma relação de amor e de cumplicidade construída”, prosseguiu.

