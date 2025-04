Economia Juros básicos da economia brasileira podem atingir 15,5% neste semestre

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

O ciclo de alta dos juros precisa ser observado pelos investidores

A taxa Selic continua no centro das atenções dos economistas em 2025. Com a inflação pressionada e um cenário global de incertezas, os juros básicos da economia brasileira podem atingir 15,5% neste primeiro semestre, conforme projeção da XP.

O Copom (Comitê de Política Monetária) já sinalizou novas altas nas suas próximas reuniões. O principal fator por trás desse movimento é o controle da inflação, que segue acima da meta.

Segundo o economista Rodolfo Margato, a projeção da XP para este ano é de uma inflação de 6%, com tendência de queda para 4,5% em 2026. “Ainda não atingimos a meta de 3%, mas há sinais de descompressão”, explicou. Se essa previsão se confirmar, o segundo semestre pode marcar o fim do ciclo de alta da Selic.

A XP não descarta um cenário de estabilidade ou até mesmo cortes nos juros no final do ano, caso a inflação continue desacelerando. “Se o real ficar relativamente estável nos próximos meses e a desaceleração econômica se intensificar, o Copom poderá aumentar sua taxa básica de juros pela última vez em maio, ao invés de junho, como considerado em nosso cenário-base atual. Se estivermos corretos, talvez ao final de 2025 ou início de 2026 já discutamos um ciclo de corte de juros”, acrescentou Margato.

Cenário favorece o investimento em renda fixa

O ciclo de alta dos juros precisa ser observado pelos investidores, que podem adotar novas estratégias para proteger seu patrimônio e alcançar um melhor retorno. Segundo o relatório “Onde Investir em 2025: seu guia de investimentos”, que apresenta as estimativas e a expectativa da XP Inc. para este ano, os títulos atrelados à inflação podem obter melhor rentabilidade.

“As opções de investimentos em renda fixa, sobretudo os que têm prazos de vencimento curto ou intermediário, são as melhores alternativas atualmente. Em 2024, essas foram as classes de ativos que lideraram os retornos no Brasil, acumulando mais de 12% ao ano. Com taxas próximas a IPCA+7%, esses títulos oferecem carrego atrativo, mesmo em cenários de repique inflacionário”, avaliou o economista e líder da XP no Sul, Renato Sarreta.

Apesar do momento favorável para a renda fixa, a diversificação deve ser sempre considerada. Bruno Vargas, líder comercial da XP no Estado, destacou que os produtos de renda fixa têm apresentado uma melhor margem de ganho e estão atraindo os investidores, principalmente por oferecer estabilidade e segurança.

Entre os mais buscados, estão os títulos pós-fixados e o Tesouro Selic, mas o especialista explica que esse movimento pode gerar oportunidades também na renda variável, com a oferta de papéis com valores mais competitivos, pensando no longo prazo. “A diversificação deve ser sempre um mantra para quem investe, pois ajuda a proteger o patrimônio diante das variações do mercado”, recomendou Bruno.

