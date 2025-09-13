Sábado, 13 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Borela Móveis leva curadoria gaúcha ao varejo nacional

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

As peças selecionadas são de diferentes fabricantes do Rio Grande do Sul

Foto: Divulgação
As peças selecionadas são de diferentes fabricantes do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação)

A Borela Móveis assinou uma curadoria de peças para a Camicado. A parceria apresenta uma Loja Conceito da Borela dentro das unidades da varejista, buscando destacar mobiliário e objetos de design autoral, valorizando a produção local e trazendo ao consumidor um mix de produtos selecionados de forma criteriosa.

O conceito foi desenvolvido pela curadora Patricia Borela, que destaca a relevância do projeto: “A proposta é oferecer ao público uma ótima experiência de compra, apresentando peças que unem funcionalidade, estética e identidade regional. Buscamos fabricantes que traduzem inovação, mas também preservam a tradição e a força do design gaúcho”.

A escolha dos móveis contemplou diversidade de estilos, sempre com foco em qualidade e versatilidade, para atender diferentes perfis de clientes. A primeira Loja Conceito já está em operação na Camicado do Praia de Belas, em Porto Alegre. Em breve, o BarraShoppingSul, ParkShopping Canoas e Catuaí Shopping Londrina também receberão a novidade, ampliando o alcance do projeto e consolidando a presença da curadoria em pontos estratégicos do mercado.

As peças selecionadas são de diferentes fabricantes do Rio Grande do Sul, região atingida pela enchente de 2024. Ao valorizar e inserir esses produtos, o projeto se torna não apenas uma vitrine de design e arquitetura, mas também um motor de retomada para a indústria local, conectando negócios, cultura e propósito em um só espaço. As peças também estão disponíveis no site https://www.camicado.com.br/marketplace/borelamoveis.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Após condenação de Bolsonaro, dólar encerra no menor patamar em um ano e três meses
https://www.osul.com.br/borela-moveis-leva-curadoria-gaucha-ao-varejo-nacional/ Borela Móveis leva curadoria gaúcha ao varejo nacional 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Nicolás Maduro convoca venezuelanos para “aprender a atirar” diante de tensões com os Estados Unidos
Mundo Trump pressiona a Otan a parar de comprar petróleo da Rússia
Dicas de O Sul Começam os Shows Pampeanos no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre; confira a programação
Política Direita brasileira avalia como reagir à condenação de Bolsonaro
Política Após condenação pelo Supremo, Bolsonaro fica inelegível até 2060
Polícia Homem é condenado a mais de 90 anos de prisão por estupro e cárcere privado contra os filhos em Portão
Rio Grande do Sul Empresas gaúchas têm até o final deste mês para fazer o recadastramento anual da Receita Estadual
Porto Alegre Casos de síndrome mão-pé-boca em escolas infantis de Porto Alegre são monitorados pela Vigilância em Saúde
Porto Alegre Vacina da gripe e orientações contra o HIV estão disponíveis ao público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Polícia Federal prende estudante que ameaçou matar o deputado federal Nikolas Ferreira
Pode te interessar

Economia Setor de serviços brasileiro registra o sexto resultado positivo seguido

Economia Presidente da Câmara dos Deputados pode pautar isenção do Imposto de Renda na próxima semana

Economia Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto

Economia Vendas do comércio brasileiro registram o quarto resultado negativo seguido em julho, aponta o IBGE