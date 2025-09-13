Economia Borela Móveis leva curadoria gaúcha ao varejo nacional

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

As peças selecionadas são de diferentes fabricantes do Rio Grande do Sul Foto: Divulgação As peças selecionadas são de diferentes fabricantes do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Borela Móveis assinou uma curadoria de peças para a Camicado. A parceria apresenta uma Loja Conceito da Borela dentro das unidades da varejista, buscando destacar mobiliário e objetos de design autoral, valorizando a produção local e trazendo ao consumidor um mix de produtos selecionados de forma criteriosa.

O conceito foi desenvolvido pela curadora Patricia Borela, que destaca a relevância do projeto: “A proposta é oferecer ao público uma ótima experiência de compra, apresentando peças que unem funcionalidade, estética e identidade regional. Buscamos fabricantes que traduzem inovação, mas também preservam a tradição e a força do design gaúcho”.

A escolha dos móveis contemplou diversidade de estilos, sempre com foco em qualidade e versatilidade, para atender diferentes perfis de clientes. A primeira Loja Conceito já está em operação na Camicado do Praia de Belas, em Porto Alegre. Em breve, o BarraShoppingSul, ParkShopping Canoas e Catuaí Shopping Londrina também receberão a novidade, ampliando o alcance do projeto e consolidando a presença da curadoria em pontos estratégicos do mercado.

As peças selecionadas são de diferentes fabricantes do Rio Grande do Sul, região atingida pela enchente de 2024. Ao valorizar e inserir esses produtos, o projeto se torna não apenas uma vitrine de design e arquitetura, mas também um motor de retomada para a indústria local, conectando negócios, cultura e propósito em um só espaço. As peças também estão disponíveis no site https://www.camicado.com.br/marketplace/borelamoveis.

