Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

País vendeu 86,63 milhões de toneladas de soja ao exterior, no ano passado. (Foto: Mônica Marli/Agência IBGE Notícias)

O Brasil encerrou 2021 com embarques de 86,63 milhões de toneladas de soja, ante 82,3 milhões no ano anterior, um novo recorde para o País, enquanto as vendas externas de milho despencaram, disse a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

O recorde anterior havia sido alcançado em 2018, quando o Brasil enviou 83,78 milhões de toneladas de soja para o exterior, mostraram os dados.

A associação afirmou em nota que, do total, quase 60 milhões de toneladas foram destinadas à China no ano passado, principal comprador da commodity.

Quanto à produção, a Anec destacou que uma máxima histórica na colheita brasileira contribuiu para o desempenho positivo das exportações.

“A safra brasileira de soja atingiu sua maior produção na temporada 2020/21: 137,1 milhões de toneladas. Esse resultado promoveu um incremento de 6% nas exportações da commodity em relação ao período anterior”, disse a entidade.

Milho

Em contrapartida, as vendas externas de milho atingiram 20,55 milhões de toneladas em 2021, o menor patamar desde 2012, quando o país exportou 19,8 milhões de toneladas do cereal, conforme os dados.

Em 2020, os embarques de milho haviam alcançado 33,4 milhões de toneladas, mas recuaram fortemente no ano passado em função de problemas climáticos na segunda safra 2020/21, com seca e geadas.

“A produção de milho foi de 85,8 milhões de toneladas, aproximadamente 18% menor em 2020/21 em comparação com a temporada anterior. Isso levou a uma queda importante nas exportações”, disse a Anec.

A associação ainda ressaltou que cerca de 1,47 milhão de toneladas de milho foram destinadas à demanda interna.

“Devido à flutuação da quantidade de milho disponível para exportação, o mercado de comércio internacional se depara com uma grande quantidade de recompras de contratos (washout) e suas consequências, como reescalonamento de navios, mudanças logísticas, novos contratos de venda, etc”, acrescentou.

Já para o farelo de soja, os embarques acumularam 16,9 milhões de toneladas no ano passado, ante 16,4 milhões em 2020, e o maior patamar para a série histórica desde 2011. Ao todo, os embarques de farelo, soja e milho somaram 124,1 milhões de toneladas em 2021, 6,4% menos do que no ano anterior.

Alta do café

O preço do café atingiu o maior valor em 25 anos. A saca do grão estava R$ 843 mais cara no final de 2021 ao comparar com o mesmo mês de 2020.

Em dezembro de 2020, tinha preço base na Bolsa de Valores de Nova York de quase R$ 598,23. Um ano depois, o valor chegou a R$ 1.441,82.

O preço café moído aumentou 7% nas prateleiras do supermercado em novembro de um mês para outro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em um ano, a alta foi de 42%.

Maior produtor do mundo, o Brasil vende no mercado interno a preço de exportação. Por estar cotado na Bolsa da NY, o grão sofre influência do dólar.

O clima também impulsionou a alta. Escassez de chuva e geadas são apontados por especialistas como fatores no aumento no valor.

