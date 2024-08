Geral Brasil criou 188.021 empregos com carteira assinada em julho

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O setor de serviços gerou 79.167 postos, seguido da Indústria, com 49.471 postos. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado formal brasileiro apresentou em julho um saldo de 188.021 postos de trabalho, variação relativa de 0,40%, acumulando no ano um saldo de 1.492.214 postos de trabalho com carteira assinada. Em 12 meses, agosto de 2023 a julho de 2024, foram gerados no País um total de 1.776.677 empregos, resultado 13% maior que o saldo observado no período de agosto de 2022 a julho de 2023, quando foram gerados 1.572.564 postos de trabalho.

Com isso, o estoque recuperado para o Caged em julho é de 47.009.489 postos de trabalho formais, variação relativa de 0,40%.

Os dados são demonstrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, com base nas informações prestadas pelas empresas e foram anunciados nessa quarta-feira (28) pelo ministro Luiz Marinho e equipe em coletiva à imprensa.

Os dados do Novo Caged mostram que o emprego em julho foi positivo em todos os Estados, com exceção do Espírito Santo, e nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O setor de serviços gerou 79.167 postos, seguido da Indústria, com 49.471 postos, um crescimento 30% em comparação a igual mês do ano anterior e 85,6% no acumulado do ano; o Comércio, com geração de 33.003; Construção Civil, com 19.694; e a Agropecuária, com saldo de 6.688 postos no mês.

Luiz Marinho destacou os dados da indústria, que gerou esse mês 49.471 empregos, frente a 21.465 de julho do ano passado. No acumulado do ano, a indústria gerou 292.165 postos de trabalho frente a 157.397 do ano passado. “É um momento bom da economia. Precisamos falar da redução de juros. Controle de inflação não se faz só com restrição de crédito e aumento de juros. Precisamos falar em investimento e espero que o BC fale alguma coisa de controlar a inflação pela oferta e não pela restrição demanda. Se tem um processo de crescimento da massa salarial a partir do crescimento da geração de empregos, é preciso estimular os atores privados, para que façam investimento, amplie a produção, crie as ofertas”, avaliou o ministro.

Nas Unidades Federativas, os maiores saldos foram registrados em São Paulo, com geração de 61.847 postos (+0,43%); Paraná, com 14.185 postos (+0,44%); e Santa Catarina, que gerou 12.150 postos (+0,48%). A região Sudeste foi a maior geradora de emprego no mês, com 82.549 empregos gerados, seguido pela região Nordeste (39.341); Sul (33.025); Centro-Oeste (15.347); e Norte (13.500).

O setor com maior geração de empregos no ano foi o de Serviços, com 798.091 novos postos formais, vindo em seguida a Indústria, com geração de 292.165 postos de trabalho. A Construção Civil gerou 200.182, o Comércio 120.802 e a Agropecuária 80.999 empregos formais no ano.

O salário médio real de admissão em julho alcançou R$ 2.161,37, variação positiva de 1,08% em relação a junho de 2024 e 2,19% com relação a julho de 2023. Para mulheres o valor ficou em R$ 2.033,44 e para homens R$ 2.252,55.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de empregos em julho, com 6.690 novos postos formais de trabalho. Após a enchente de maio, esse é o primeiro mês em que isso ocorre. Foram 129.392 contratações e 122.702 desligamentos no mês. Em 2024, o Estado criou 45.329 mil vagas de trabalho com carteira assinada, segundo os dados do Caged.

O setor de serviços liderou o ranking de saldos positivos com 2.249 postos de trabalho com carteira assinada, seguido pela construção, com 2.090, pelo comércio, com 1.344, e pela indústria, com 1.163. O único setor que demitiu mais do que contratou foi o da agropecuária, que teve saldo negativo de 156. Em julho, o saldo ficou positivo para as mulheres, com a geração de 3.511 postos, e também para os homens, com 3.179 vagas de trabalho formais criadas.

No acumulado de 2024, o saldo do Estado também é positivo. De janeiro a julho, foram 914.489 admissões e 869.160 demissões. O setor de serviços lidera as contratações, com saldo de 22.801 mil postos de trabalho formais no ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasil-criou-188-021-empregos-com-carteira-assinada-em-julho/

Brasil criou 188.021 empregos com carteira assinada em julho

2024-08-28