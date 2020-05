Brasil Brasil recebe 4,5 milhões de máscaras N-95 contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O carregamento chegou no aeroporto de Guarulhos Foto: Divulgação O carregamento chegou no aeroporto de Guarulhos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (21), em Guarulhos (SP), mais um voo com máscaras para auxiliar o trabalho de combate à Covid-19. O carregamento, com 4,5 milhões de unidades, é de máscaras do tipo N-95, mais indicado a profissionais expostos a ambientes contaminados.

Os equipamentos de proteção, comprados da China, serão distribuídos pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19 em todo o País.

Além do porão da aeronave, a cabine foi adaptada para receber as caixas com o produto. O Ministério da Infraestrutura é responsável pelo transporte das máscaras.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil