Brasil Brasil registra 3.809 novos casos de covid e mais 36 mortes

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O total de óbitos pela covid no País subiu para 662.646. Foto: EBC O total de óbitos pela covid no País subiu para 662.646. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou 3.809 novos casos de coronavírus neste domingo (24), chegando a um total de 30.349.463 infecções, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Também foram contabilizadas mais 36 mortes pela doença, elevando o total de óbitos pela covid no País para 662.646.

Os números aos domingos são tradicionalmente mais baixos devido ao represamento de testes nos fins de semana.

Diminuição

Os casos diários de covid no País diminuíram nas últimas semanas, após uma nova onda decorrente da variante ômicron ter provocado novos recordes de casos em janeiro e fevereiro.

Ranking

O Estado de São Paulo tem, até o momento, o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 5,3 milhões, e também de mortes: 168 mil. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 3,3 milhões de casos e 61,2 mil óbitos; Paraná. com 2,4 milhões de casos e 43 mil óbitos) e Rio Grande do Sul, com 2,3 milhões de casos e 39,2 mil óbitos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil