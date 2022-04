Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, vacinação infantil contra gripe e sarampo tem início antecipado para a semana que vem

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Público dentro dessa faixa etária no Rio Grande do Sul é estimado em 620 mil crianças Foto: Claudio Fachel-Arquivo/Palácio Piratini Estratégia inclui realização de "Dia D" em 30 de abril (sábado). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Claudio Fachel-Arquivo/Palácio Piratini

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) antecipou para esta segunda-feira (25) o início da vacinação infantil contra gripe e sarampo no Rio Grande do Sul. Pelo cronograma original, a gurizada seria incluída a partir de 3 de maio, mas a data foi antecipada devido à crescente demanda por atendimentos de urgência pediátrica relacionados a problemas respiratórios.

Na nova etapa da campanha serão imunizados os gauchinhos de 6 meses a 5 anos, que agora se somam ao grupo dos idosos e trabalhadores da saúde, contemplados desde 4 de abril. Essa faixa etária é estimada em 620 mil pequenos cidadãos no Rio Grande do Sul – a meta é aplicar as duas injeções para 90% desse contingente.

Outra medida anunciada pela SES é a o “Dia D” da imunização contra gripe e sarampo, em 30 de abril (sábado). Em todo o Estado, serão diversos postos abertos especialmente para prestar o serviço e, dessa forma, acelerar a cobertura vacinal contra as duas doenças.

A alteração no calendário acabou puxando para mais cedo os demais grupos prioritários: em 3 de maio, a campanha passará a incluir gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, dentre outros segmentos. Ao todo, mais de 4,9 milhões dos 11,4 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul fazem parte desses segmentos.

O imunizante contra gripe utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan, de São Paulo – o mesmo de onde sai a Coronavac (primeiro fármaco contra covid introduzido no Brasil). A formulação é constantemente atualizada, para ampliar proteção contra as novas cepas do vírus – atualmente, H1N1, H3N2 e tipo B, daí o adjetivo “trivalente”.

Já a vacinação contra o sarampo faz parte das doses de rotina, ou seja, disponíveis nos postos durante todo o ano. Os períodos de campanha têm por objetivo ampliar a cobertura vacinal da população, evitando surto e endemias.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir para complicações e até mesmo óbito, particularmente em crianças menores de 1 ano. A vacina controla os surtos da doença, reduz internações, complicações e mortes.

A tríplice viral é uma vacina atenuada, que contém vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, rubéola e caxumba. Sua aplicação é de rotina durante a infância, com duas doses: com 1 ano de idade e três meses depois.

Situação

Até o momento, mais de 546 mil indivíduos com idade a partir dos 60 anos já receberam no Estado os dois imunizantes (que podem ser aplicados em simultaneidade com vacina contra covid, sem risco à saúde), o equivalente a 26% do público-alvo. O mesmo índice foi alcançado pelos trabalhadores da saúde, com 95 mil contemplados.

Para a próxima terça-feira (26), o governo do Estado prevê a distribuição de mais 343,9 mil doses da vacina contra gripe, tendo como destino todos os 497 municípios gaúchos. Também devem chegar na semana que vem, em data ainda não definida, uma remessa do Ministério da Saúde com 153 mil doses da vacina tríplice viral.

(Marcello Campos)

