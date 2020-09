Brasil Brasil registra 317 novas mortes por coronavírus e total passa de 142 mil óbitos

28 de setembro de 2020

Números de óbitos nesta segunda são os menores desde 7 de setembro.

O Brasil registrou 317 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. Com isso, o país já soma 142.058 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus.

É o menor balanço diário de óbitos desde 7 de setembro, quando o país registrou 310 novas mortes. Desconsiderando o feriado, dia em que os Estados tendem a pecar no envio dos dados ao Ministério da Saúde, os números desta segunda são os menores desde 4 de maio (277).

Já o total de casos foi a 4.745.464, com 13.155 novos diagnósticos confirmados de domingo para segunda.

No mundo, apenas Estados Unidos e Índia têm mais infectados que o Brasil — 7,1 milhões e 6 milhões, respectivamente, de acordo com balanço da Universidade Johns Hopkins. Quanto ao número de óbitos, o país só perde para os norte-americanos (204.967).

Até o momento, 4.084.182 pessoas se recuperaram da covid-19. O Brasil ainda tem 519.224 pacientes em acompanhamento.

Covid-19 em SP

Após uma semana de alta, o Estado de São Paulo voltou a apresentar, na semana passada, queda no número de óbitos e de novos casos de covid-19, além de manter a diminuição do número de novas internações, o que já vinha acontecendo há dez semanas.

Na semana passada, a 39ª semana epidemiológica da doença, que compreende o período entre os dias 20 e 26 de setembro, SP registrou 1.136 mortes pelo coronavírus, o que dá uma média móvel de 162 mortes por dia, próximo ao que o estado registrava em meados de maio.

Segundo o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esse é um indicador importante porque demonstra a tendência da pandemia. “Isso é sinal de que a doença está regredindo, de maneira sólida, no estado de São Paulo”, afirmou ele durante coletiva concedida hoje no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Respiradores no RJ

Profissionais de engenharia do Rio de Janeiro se uniram de forma voluntária para fazer a manutenção e o conserto de ventiladores mecânicos de hospitais públicos do estado utilizados nas unidades de terapias intensiva (UTIs) de pacientes com a covid-19. Os respiradores são comumente usados para tratar pacientes com dificuldade respiratória grave e vêm tendo alta demanda durante a pandemia.

O núcleo da central de reparos fica nos laboratórios de eletricidade e fresamento do campus Maracanã do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), na capital fluminense. A Secretaria estadual de Saúde é a principal interlocutora entre os voluntários que atuam na manutenção dos equipamentos e os hospitais da rede pública que necessitam do serviço.

Segundo um dos coordenadores do projeto e professor do Cefet/RJ Mauricio Motta, a central funciona com voluntários trabalhando presencialmente e outros de forma remota, principalmente os que estão no grupo de risco da covid-19. Após o recebimento dos equipamentos, os respiradores passam por um processo de higienização, cadastramento e triagem antes de seguir para a bancada de reparo e testes. Ao fim da manutenção, os ventiladores são calibrados e, uma vez aprovados, são entregues ao hospital de origem junto com o certificado de calibração.

Ao todo, a equipe do projeto é composta por cerca de 30 profissionais das áreas de engenharia mecânica, elétrica, eletrônica e clínica, professores e enfermeiros. A iniciativa oferece o serviço de forma gratuita e tem parceria com uma equipe de engenharia e manutenção de Furnas, com o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos e a empresa Nova Service, que é a responsável pela calibração dos equipamentos recuperados.

A equipe de voluntários também é formada por empresas como a White Martins, que fornece o gás utilizado. A ação tem o apoio do Clube de Engenharia, da Associação Comercial do Rio de Janeiro e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

