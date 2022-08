Brasil Brasil registra 39 mortes por covid nas últimas 24 horas; total de óbitos ultrapassa 680 mil

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Foram registrados 34.015.463 casos de covid desde o início da pandemia. Média móvel de óbitos mantém estabilidade pelo 21º dia seguido. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou neste domingo (7) 39 mortes pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 680.051 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 210. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -11%, indicando tendência de estabilidade pelo 21º dia seguido.

No total, o país registrou 6.388 novos diagnósticos de covid em 24 horas, completando 34.015.463 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 26.301. A variação foi de -39% em relação a duas semanas atrás. Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

A média móvel de 7 dias faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes.

O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído” causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Piauí, Sergipe e Santa Catarina não registraram novas mortes pela doença no período de 24 horas.

— Subindo: Acre e Santa Catarina.

— Estabilidade: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

— Queda: Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Sergipe.

— Não divulgaram: Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Vacinação

Em todo o País, 179.959.368 pessoas receberam a primeira dose de um imunizante, o equivalente a 83,77% da população brasileira. A segunda dose da vacina, por sua vez, foi aplicada em 169.165.894 pessoas, ou 78,74% da população nacional.

Já 101.245.223 pessoas receberam uma dose de reforço, ou 47,13% dos brasileiros habilitados. Pelo menos 22.571.039 já receberam a segunda dose de reforço.

Até o momento, ao menos 13.411.212 crianças de 3 a 11 anos já receberam a primeira dose contra a covid. Esse valor representa 50,75% da faixa etária.

