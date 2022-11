#coronavírus Brasil registra 95 mortes por Covid e total chega a 688.539; média segue com tendência de queda

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Até essa terça, foram aplicadas 537.188.104 de doses de vacinas contra a covid. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O Brasil registrou nesta terça-feira (8) 95 novas mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando 688.539 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 38, com variação negativa de 44% em relação aos últimos 7 dias, indicando uma tendência de queda que perdura a uma semana.

No total, o país registrou 11.970 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 34.909.480 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 4.402, com variação de -13% em relação à semana anterior.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Estados

Segundo informações disponíveis, os estados de Goiás, Sergipe e São Paulo têm registrado alta no números de caso. Já Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Distrito Federal apresentam estabilidade, enquanto Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina registram queda no número de ocorrências. Quatro estados não divulgaram: Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Vacinação

Até hoje, foram aplicadas 537.188.104 de doses de vacinas contra a covid, sendo 182,15 milhões com a primeira dose e 171,6 milhões com a segunda dose. Outras 105,2 milhões já receberam a primeira dose de reforço, e 20,02 milhões receberam a segunda dose de reforço.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Nova variante

Testes positivos em alta no mês de outubro e os primeiros sinais de circulação de uma nova subvariante da ômicron, a BQ.1, elevam os temores sobre uma nova onda da Covid no Brasil. Na tarde desta terça, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte em decorrência de contaminação pela nova subvariante da ômicron, a BQ.1 no estado.

Segundo o governo paulista, a paciente de 72 anos tinha comorbidades de base (acamada com úlceras infectadas e problemas cardíacos) e morreu sete dias depois.

No Rio Grande do Sul, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) confirmou, na última semana, o primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus no estado.

O caso confirmado se trata de uma mulher residente em Santa Cruz do Sul, que voltou de viagem da África do Sul na última semana.

