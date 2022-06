Brasil Brasil tem 17 casos confirmados de varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Do total de infecções, cinco são de transmissão local; outros dez casos estão em investigação. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou 17 casos confirmados para a varíola dos macacos, sendo 11 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 4 no Rio de Janeiro, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nessa 6ª feira (24.jun.2022). Outros 10 casos seguem em investigação. Do total de infecções, 5 seriam autóctones, ou seja, de transmissão local da doença. Dois deles no Rio de Janeiro e 3 em São Paulo.

Só no final da última semana foram notificados três novos casos da doença, sendo dois no Estado do Rio de Janeiro e outro no Estado de São Paulo. As infecções foram confirmadas pelos laboratórios da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) no Rio e do Instituto Adolf Lutz na capital paulista. O novo caso identificado em São Paulo foi importado. O paciente tem histórico de viagem recente à Europa, é do sexo masculino, tem 29 anos e reside na capital paulista.

Segundo informações do Ministério da Saúde, todos os pacientes apresentam quadro clínico estável, sem complicações, e estão sendo monitorados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e municípios.

Casos autóctones

O Ministério da Saúde também foi notificado de três casos autóctones da varíola dos macacos no Estado de São Paulo. São três pacientes do sexo masculino, residentes na capital paulista, com idades entre 24 e 37 anos. Eles não têm histórico de viagem para países com casos confirmados. De acordo com a pasta, as infecções estão em investigação para a busca de vínculos de transmissão. Os pacientes estão isolados, com quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorados pelas Secretarias de Saúde locais.

A varíola dos macacos é transmitida por meio de contato próximo. A infecção pode ser por vias respiratórias, mas é preciso contato face a face perto por tempo prolongado. O primeiro caso de varíola dos macacos foi registrado no Brasil em 8 de junho, em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou para Espanha e Portugal.

Já foram descartados 46 casos suspeitos no Brasil. Até o dia 24 de junho de 2022, foram confirmados 3.685 casos da doença em 45 países. Os casos confirmados estão distribuídos principalmente na Europa, que concentra a maior quantidade de notificações.

Especialistas dizem que as chances de a varíola dos macacos se tornar uma pandemia são pequenas pela baixa capacidade de transmissão do vírus. No entanto, afirmam ser importante se manter vigilante, com métodos de rastreamento e diagnóstico eficazes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também solicitou aos países vigilância e transparência frente ao surto.

