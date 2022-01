Brasil Brasil tem a maior taxa de transmissão do coronavírus em um ano, diz plataforma

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Isso significa que uma pessoa contaminada pode disseminar o vírus para mais de uma pessoa Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Isso significa que uma pessoa contaminada pode disseminar o vírus para mais de uma pessoa. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a maior em um ano, e está em 1,6, segundo dados da plataforma de monitoramento Info Tracker, criada pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e a USP (Universidade de São Paulo).

Isso significa que uma pessoa contaminada pode disseminar o vírus para mais de uma pessoa. A plataforma alerta que isso pode gerar uma possível aceleração de novos contágios.

Para fazer a comparação, no dia 20 de dezembro, antes do Natal, o índice de transmissão estava em 0.9. Na semana de 10 de janeiro até 17 de janeiro, o site registrou um aumento de 0,32 na taxa de transmissão, a maior alta semanal registrada pela plataforma desde o início do monitoramento, em janeiro de 2021.

No momento em que o país enfrenta um “novo desafio”, como disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao se referir à luta contra a variante Ômicron do coronavírus, vários municípios voltam a restringir medidas de segurança — antes flexibilizada — para conter o avanço do contágio do vírus.

A plataforma também verificou cada uma das regiões do País. A região Sul está com a taxa de transmissão acima do nível do país com 1,76, seguida do Centro-Oeste com 1,68 e o Sudeste com 1,64.

O Norte tem 1,54 e o Nordeste aponta para 1,37. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem registrado um aumento no número de casos de Covid-19 e Influenza nas últimas semanas. De acordo com dados do Info Tracker, até o dia 17 de janeiro o estado marcava 54,73% na taxa de ocupação dos leitos de UTIs com pacientes de coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil