Rio Grande do Sul Um dia antes, Esteio começa vacinação contra a Covid em crianças

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Na UBSs Parque Claret, Guilherme Dias de Souza, 11 anos, aguardava com paciência pela hora de receber a injeção. Foto: Djalma Corrêa Pacheco Na UBSs Parque Claret, Guilherme Dias de Souza, 11 anos, aguardava com paciência pela hora de receber a injeção. (Foto: Djalma Corrêa Pacheco) Foto: Djalma Corrêa Pacheco

A vacinação de crianças de cinco a 11 anos contra a Covid-19 em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, começou na tarde desta terça-feira (18), um dia antes do restante do Estado.

Na Unidade Básica de Saúde (UBSs) Parque Claret, no Bairro Parque Amador, Guilherme Dias de Souza, 11 anos, aguardava com paciência pela hora de receber a injeção. “Tá tranquilo”, disse, seguro, quando perguntado se estava com medo.

Um pouco apreensiva, a mãe, Gislaine Lopes Dias, 42 anos, afirmou que tinha alguma preocupação com possíveis reações, mas que os benefícios da proteção são muito maiores para o filho, que tem bronquite asmática. “Ele tem todas as vacinas sempre em dia; não deixo faltar nenhuma. Quero que ele esteja já com um pouco de proteção contra a Covid quando voltar às aulas, no dia 16. Depois, ele vai fazer a segunda dose”, contou.

Não muito longe dali, na UBS Cruzeiro, no Bairro São José, os irmãos Matheus Lorenzo Damaceno Cidade, sete anos, e Murillo Damaceno Alexandre, oito anos, receber as primeiras injeções com a vacina pediátrica da Pfizer. Ver os filhos iniciando o processo de imunização deixou Karen Damaceno com lágrimas nos olhos. “Eu já fiquei comovida, porque a gente tem bastante medo desta doença, mas, graças a Deus, chegou a vacina”, disse a dona de casa de 28 anos. O “pique” não assustou nada o pequeno Murillo, que saiu da UBS bem tranquilo. “Eu achei até que doía”, disse.

Quem também ficou muito satisfeita foi a Karoline Toscani Vaz, 26 anos, que levou o pequeno Davi Vaz Pedrozo, oito anos, para receber a primeira dose da vacina, também na UBS Cruzeiro. “Eu acho que estou mais nervosa e ansiosa que ele pela vacina, porque, como ele tem asma, a minha maior preocupação era que ele pegasse a covid. Graças a Deus, não pegou”, contou a autônoma. “Eu estou com um sentimento de gratidão que ele está vacinado”, disse a moradora do Bairro São José.



Seis locais de vacinação

Inicialmente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está vacinando crianças que sejam imunossuprimidas ou possuam alguma comorbidade elencada pelo Ministério da Saúde (MS), como hipertensão, diabetes ou asma (veja lista completa abaixo). O agendamento da aplicação deve ser feito pelo site www.esteio.rs.gov.br/vacina ou https://minhaagendavirtual.com.br/esteio.

Além dos UBSs Claret e Cruzeiro, a imunização está sendo feita, também, nas UBSs Centro, Novo Esteio, Primavera e Tamandaré em um único turno (manhã ou tarde). Na última segunda-feira (17), 400 doses chegaram em Esteio. A medida que novas vacinas chegarem ao Município, serão abertas novas agendas em ordem decrescente da idade e poderão ser acrescidos novos locais para a vacinação.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, cada criança vacinada deve aguardar 20 minutos em observação antes de ser liberada. A vacinação contra a Covid-19 está sendo feita em horários diferentes das demais vacinas do calendário nacional de imunizações para se evitar erros. A SMS lembra que os pais devem esperar o prazo de 15 dias entre a vacina Covid-19 e os demais imunizantes, como os que protegem contra sarampo, rubéola e paralisia infantil, entre outras. Para facilitar o controle, a caderneta de vacinação das crianças deve ser levada junto com documento de identificação com foto.



Vacinação contra a covid-19 em crianças de cinco a 11 anos

Onde: Inicialmente, nas UBSs Claret, Centro, Cruzeiro, Novo Esteio, Primavera e Tamandaré (veja abaixo turnos)

Quando: A partir desta terça-feira (18)

Como agendar: Através do site www.esteio.rs.gov.br/vacina ou https://minhaagendavirtual.com.br/esteio.

Atenção: Primeiramente, será voltada para crianças entre cinco e 11 anos com comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde (asma, doença neurológica, obesidade, imunodeficiência, doença cardiovascular (cardiopatias), pneumopatias, neoplasias, doenças hematológicas, Diabetes Mellitus, Síndrome de Down, doença renal crônica e doença hepática). A medida que novas doses chegarem a Esteio, serão abertos novos horários de agendamento

UBSs que estão vacinando inicialmente*

UBS Centro – Das 8h às 12h

Rua Fernando Ferrari, 948

UBS Claret – Das 13h às 16h45min

Avenida João Neves da Fontoura, 347

UBS Cruzeiro – Das 13h às 16h45min

Rua Hortêncio Guilhermino Batuta, 52

UBS Novo Esteio – Das 8h às 12h

Av. Celina Chaves Kroeff, 405,

UBS Primavera – Das 13h às 16h45min

Rua Vereador Orestes Pianta, 200

UBS Tamandaré – Das 8h às 12h

Rua Melvin Jones, 230

* Nos turnos que forem aplicados imunizantes contra Covid-19 não serão realizadas outras vacinas.

