Futebol Brasileirão: Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Bola vai rolar no Beira-Rio, em Porto Alegre. Foto: Reprodução Bola vai rolar no Beira-Rio, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter recebe o Palmeiras neste sábado (19), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A bola começa a rolar no gramada às 21 horas. D’Alessandro, da equipe colorada, deve iniciar a partida para fazer a sua despedida do clube. O confronto diante do Palmeiras é direto e vale vaga no G-4.

Equipe técnica

Inter – Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenilson, D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga.

Palmeiras – Weverton, Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Lucas Lima), Rony (Willian) e Gustavo Scarpa. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem – Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (trio do Distrito Federal). VAR: Wagner Reway (PB).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol