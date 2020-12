Esporte Na despedida de D’Alessandro, o Inter venceu o Palmeiras por 2 a 0

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Após 12 anos de Inter, o ídolo da torcida colorada, participou de seu último jogo pelo Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em noite de despedida para o ídolo D’Alessandro, que realizou o seu último jogo com a camisa colorada, o Inter recebeu o Palmeiras no Beira-Rio e levou a melhor. O time comandado por Abel Braga, venceu o Verdão por 2 a 0. Os gols foram marcados Edenílson e pelo garoto Yuri Alberto.

Com a vitória, o Inter agora soma 42 pontos e ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação.

D’Alessandro entrou na partida aos 42 minutos do segundo tempo, no lugar de Patrick. Ao pisar no gramado, recebeu a braçadeira de capitão das mãos de Rodrigo Dourado. Ao fim da partida, o jogador recebeu o abraço de todos os seus colegas de time e se emocionou muito.

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado (Lucas Ribeiro), Edenílson, Praxedes (Yuri Alberto), Patrick (D’Alessandro), Caio (Marcos Guilherme) e Thiago Galhardo (Rodrigo Lindoso). Técnico: Abel Braga.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez, Viña (Gabriel Veron), Danilo (Zé Rafael), Gabriel Menino, Raphael Veiga (Breno Lopes), Lucas Lima (Gabriel Silva), Gustavo Scarpa, Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (PB).

