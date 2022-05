Tecnologia Brasileiro ganha sorteio e viajará ao espaço na próxima missão da Blue Origin

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Os voos realizados pela Blue Origin são chamados de "suborbitais" e atingem uma altura de cerca de 100 km. Foto: Reprodução

A próxima viagem da Blue Origin, empresa de exploração espacial do bilionário Jeff Bezos, terá a presença de um brasileiro. Victor Correa Hespanha, um engenheiro de produção de 28 anos, foi um dos sorteados para participar da quinta missão da Blue Origin a levar seres humanos ao espaço. A viagem ainda não tem data para acontecer.

Natural de Belo Horizonte, Victor será apenas o segundo brasileiro da história a fazer uma viagem espacial. O primeiro foi o astronauta e ex-ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes, que viajou até a estação espacial internacional em 2006.

O brasileiro ganhou a “passagem” após participar de um sorteio da empresa Crypto Space Agency (CSA). No início do último mês de abril, a CSA colocou à venda mais de 5 mil NFTs (formato que garante o registro de autenticidade de bens digitais). Os investidores que comprassem os ativos concorriam à viagem a bordo da New Shepard, nave da Blue Origin para as missões espaciais.

Em entrevista, Victor disse que comprou a NFT por cerca de R$ 4 mil pensando apenas no potencial de valorização do ativo, mas que, com a viagem, irá “realizar um sonho de infância”.

Os voos realizados pela Blue Origin são chamados de “suborbitais” e atingem uma altura de cerca de 100 km, ponto que, por convenção, marca o início do espaço sideral. A viagem toda deve levar cerca de 11 minutos, dos quais em pelo menos cinco os tripulantes experimentam a sensação de gravidade zero.

O anúncio dos tripulantes que participarão da missão, chamada de NS-21, foi feito pela Blue Origin nesta segunda-feira (9). O brasileiro estará ao lado de outras cinco pessoas: a mexicana Katya Echazarreta, conhecida por ter um canal no YouTube para incentivar mulheres na ciência, e quatro empresários norte-americanos: Evan Dick, Hamish Harding, Jaison Robinson e Victor Vescovo.

Blue Origin

Esta será a quinta missão tripulada realizada pela Blue Origin. A primeira delas aconteceu em julho de 2021 e contou com a presença do próprio Jeff Bezos. Desde então, a Blue Origin já levou ao espaço personalidades como o ator William Shatner (conhecido por interpretar o personagem capitão Kirk, no seriado Jornada nas Estrelas e Laura Shepard, filha do astronauta Alan Shepard (o primeiro norte-americano a ir para o espaço). A última missão da Blue Origin ao espaço foi em março de 2022.

