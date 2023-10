Brasil Brasileiros em Gaza relatam problemas de saúde; sem acesso a hospital, grupo passa por consultas online

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

Sinal de internet na região foi reestabelecido; Representação do Brasil na Palestina retomou contato direto com o grupo neste domingo. (Foto: Reprodução)

A internet voltou a funcionar na região de Gaza e, com isso, os brasileiros retomaram contato direto com a Representação do Brasil na Palestina. Os relatos deste domingo (29) são de preocupação com a saúde do grupo.

O embaixador Alessandro Candeas afirmou que algumas pessoas abrigadas em Khan Younis estão gripadas, outras têm problemas nos olhos. Faltam, no entanto, itens para os cuidados básicos.

“Faltam água e gás em Khan Younis. Há muitos mosquitos, alguns estão gripados, as crianças do Hasan [brasileiro que aguarda resgate com a esposa e dois filhos] estão com problemas nos olhos”, disse.

Sem acesso a hospitais, resta a busca por ajuda em farmácias. A volta da conexão por internet é o mínimo de alento, visto que possibilitou a disponibilização de um médico para atendimentos online. “Conseguimos um médico árabe de Jerusalém que vai fazer atendimento à distância para o Hasan e os brasileiros”, afirmou o embaixador.

Estoque de produtos básicos

O embaixador Alessandro Candeas também tem pedido para brasileiros estocarem produtos não perecíveis. A orientação vem em meio à escalada da guerra e a consequente crise de desabastecimento que afeta a região mais crítica do conflito entre Israel e Hamas.

O Itamaraty tem enviado dinheiro para que os brasileiros consigam garantir o mínimo para a sobrevivência. Os preços dos produtos na feira e nos mercados locais, no entanto, têm triplicado, às vezes quadruplicado.

Na sexta-feira, a Representação do Brasil na Palestina atualizou para 34 o número de pessoas que aguardam liberação para deixar a região de Gaza pela fronteira com o Egito em segurança. São 24 brasileiros e 10 palestinos familiares próximos.

Brasileiros em Gaza relatam problemas de saúde; sem acesso a hospital, grupo passa por consultas online

