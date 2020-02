Porto Alegre Brechocão retorna ao Parque Farroupilha com duas edições em março

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Em 30 boxes, há ofertas em centenas de artigos de brechó entre as 9h e 16h Foto: Ari Teixeira/SMAMS PMPA Em 30 boxes, há ofertas em centenas de artigos de brechó entre as 9h e 16h. (Foto: Ari Teixeira/SMAMS PMPA) Foto: Ari Teixeira/SMAMS PMPA

O Brechocão, o mais tradicional evento ligado ao bem estar animal em Porto Alegre, retorna ao Parque Farroupilha nos domingos 1º e 8 de março, das 9h às 16h, na avenida Osvaldo Aranha, entre o Parquinho e o Auditório Araújo Vianna.

Em março é celebrado o Dia Nacional dos Animais (14) voltado à conscientização dos brasileiros aos cuidados com os animais domésticos e também selvagens, muitos destes ameaçados de extinção.

Com o encerramento do período de férias escolares e dos festejos carnavalescos, a previsão é de bom público para conferir os artigos oferecidos nos boxes do Brechocão. A secretária adjunta do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Viviane Diogo, explica que outra forma de colaborar com os protetores cadastrados para o evento é com doações. São aceitos artigos de brechó em bom estado, ração e utensílios utilizados no trato com os animais, como potes, cobertas e medicamentos.

“Por exemplo, objetos em bom estado, mas que não estão em uso, servem muito bem para outras pessoas As doações podem ser feitas diretamente no Parque Farroupilha entre os 30 boxes que atuam lá todo segundo domingo do mês ou em datas especiais. Quem sabe, ao conhecerem o trabalho abnegado dessas pessoas e entidades, não surjam novos apoiadores?”

Atendimento

Os serviços oferecidos pela prefeitura à rede de proteção animal se dividem em duas possibilidades: atendimento médico veterinário a animais (modalidade 1) ou participação de protetores no evento Brechocão (modalidade 2).

O atual Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade refere-se ao período compreendido entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021.

