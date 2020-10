Porto Alegre Brechocão volta ao Parque Farroupilha neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Evento seguirá regras previstas em decreto para enfrentamento da pandemia Foto: Ari Teixeira/Divulgação PMPA Evento seguirá regras previstas em decreto para enfrentamento da pandemia. (Foto: Ari Teixeira/Divulgação PMPA) Foto: Ari Teixeira/Divulgação PMPA

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade confirma para este domingo (11) a retomada do Brechocão, transferido em oportunidades anteriores em função da instabilidade do tempo. O evento ocorre no Parque Farroupilha, das 9h às 16h, seguindo as regras de funcionamento exigidas pelo Decreto Municipal 20.709 sobre os cuidados no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

No local tradicional do Brechocão, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, os expositores deverão manter um distanciamento interpessoal mínimo de um metro e meio no atendimento, estando vedada a aglomeração em filas. Entre cada box, haverá um espaço de no mínimo cinco metros.

É obrigatório o uso de máscara por clientes e colaboradores na circulação nos espaços do evento e será disponibilizado álcool gel 70% ou outra solução sanitizante para higienização dos feirantes e clientes.

Compras ou doação

O evento, que não é realizado desde abril devido à pandemia, reúne protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas no Município. Entre seus atrativos, oferece objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias, antiguidades e artigos pet.

Os recursos obtidos com as vendas auxiliam nas despesas com alimentação, albergagem, atendimento clínico veterinário e outras decorrentes do resgate de animais. Também é possível doar artigos de brechó ou ração e utensílios para o trato de cães e gatos.

