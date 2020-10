Porto Alegre Quadra de futebol é interditada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

No local, havia entre 12 e 15 pessoas em plena pandemia do coronavírus Foto: Reprodução

Uma quadra de futebol foi interditada por estar aberta e promovendo aglomeração na madrugada desta quarta-feira (07) na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, em Porto Alegre. No local, havia entre 12 e 15 pessoas.

De acordo com a Guarda Municipal, uma denúncia anônima levou os agentes até a quadra, por volta das 2h. Foi constatado o descumprimento do decreto que não permite o funcionamento de quadras esportivas e a promoção de aglomerações na cidade, devido à pandemia do coronavírus.

Ao ser informado de que o estabelecimento seria interditado, ainda segundo a Guarda Municipal, o proprietário se negou a obedecer, disse que estava trabalhando e começou a xingar os agentes. Foi necessário reforço, e o homem foi algemado.

Alegando que as algemas estavam muito apertadas, pediu que elas fossem afrouxadas. Quando um guarda se aproximou, o proprietário tentou agredir o agente e teve que ser contido com uso de arma não letal, o teaser, e novamente algemado. O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado por desacato. Ele vai responder em liberdade.

A quadra de futebol foi interditada de forma cautelar, e o proprietário tem 30 dias para recorrer. Apesar de o sistema de distanciamento controlado do Estado liberar as quadras esportivas em regiões de bandeira amarela e laranja, em Porto Alegre – que está na classificação laranja – ainda não há decreto autorizando o funcionamento desses espaços.

