Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Na confusão, os jovens chegam a entrar em uma das lojas do local, se agredindo. Logo depois, o grupo é colocado para fora pelos seguranças. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre adolescentes provocou pânico e correria entre clientes do Manauara Shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde de sábado (15). O tumulto acabou assustando os clientes e dispersando as pessoas que estavam no local.

Nas imagens que circulam pela internet é possível ver o momento em que seguranças do centro de compras tentam separar os agressores, que se enfrentavam em um dos corredores do local.

Na confusão, os jovens chegam a entrar em uma das lojas do local, se agredindo. Logo depois, o grupo é colocado para fora pelos seguranças.

Em nota, a administração do shopping disse a ocorrência foi rapidamente controlada e não houve maiores consequências.

No entanto, não foi informado se alguém ficou ferido ou se houve algum prejuízo para os lojistas. A assessoria de comunicação disse, ainda, que o shopping continuou funcionando normalmente. Porém, algumas lojas fecharam as portas após a confusão. As informações são do portal de notícias G1.

