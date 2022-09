Polícia Brigada Militar apreende 48 armas em transporte irregular em Mostardas

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Uma ação da Brigada Militar (BM), na noite desta segunda-feira (26), resultou na apreensão de 48 armas que estavam sendo transportadas irregularmente. A abordagem ao veículo que transportava o arsenal foi realizada por policiais militares da Força Tática do 8º BPM, na RST-101, na Região do Balneário de Solidão, no município de Mostardas, no litoral.

Os policiais militares obtiveram a informação de que um veículo transportava armas irregularmente para o município de Rio Grande. As equipes efetuaram a abordagem do veículo e identificaram 48 armas diversas, entre os modelos de revólveres calibre 38 e 357, carabina calibre .556 e fuzil calibre 7,62.

Com o condutor, que não possuía direito a porte de arma, foi encontrada uma pistola calibre 380 em situação regular. Entre as demais irregularidades encontradas, a empresa não possuía autorização para a escolta armada da carga, e a guia de tráfego estava em desacordo com as normativas do Exército Brasileiro. O veículo e as armas foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia de Imbé.

