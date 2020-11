Rio Grande do Sul Brigada Militar comemora o seu aniversário de 183 anos homenageando militares e civis

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Governador Eduardo Leite e outras autoridades participaram do evento em Porto Alegre Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Governador Eduardo Leite e outras autoridades participaram do evento em Porto Alegre. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (18) na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, marcou as comemorações dos 183 anos da BM (Brigada Militar). Durante a solenidade, foram entregues medalhas a militares e civis que contribuíram com o desenvolvimento da instituição.

Uma missa em Ação de Graças foi celebrada em homenagem aos três policiais militares que morreram em 2019 no cumprimento do dever: Marciele Renata dos Santos Alves, Liliane Silveira Quintana e Tiago da Costa Ramos.

Foram homenageados com a Estrela de Reconhecimento em Grau Ouro os soldados Ben-hur de Oliveira Rodrigues, ferido em outubro de 2017, Marcelo de Fraga Feijó e Rodrigo da Silva Seixas, mortos em junho de 2019. Ben-hur recebeu a honraria porque, ao servir ao 25º Batalhão de Polícia Militar, entrou em confronto com os autores de um roubo de veículo e foi atingido. Ainda assim, feriu os criminosos e efetuou as prisões, recuperando todos os pertences da vítima e o carro roubado. As esposas dos soldados Feijó e Seixas representaram os maridos, mortos em serviço.

“Homenageamos os 183 anos de história de uma instituição que é feita por pessoas. Pessoas que se dedicam e colocam sua vida em risco protegendo nossa sociedade. Por isso, são os primeiros a serem lembrados e a receber nosso agradecimento”, destacou o governador Eduardo Leite, lembrando de soldados que se feriram ou que perderam a vida no exercício da profissão.

Leite lembrou que, além de valorizar a história da instituição, a solenidade serviu para reafirmar o compromisso do governo do Estado com a segurança pública. Ele destacou que mais 850 novos soldados estão concluindo o processo de formação para serem integrados ao policiamento ostensivo a partir de dezembro, em uma estratégia de reposição do efetivo.

“Também entregaremos, em dezembro, viaturas semiblindadas, as primeiras de uma nova política de investimentos na BM e na Polícia Civil para, assim, darmos mais segurança a quem faz segurança”, afirmou o governador.

“Desejo vida longa à Brigada Militar, especialmente aos homens e mulheres que fazem a instituição. Não tenho dúvidas de que ainda comemoraremos por muitos anos o aniversário da nossa BM”, disse o vice-governador e secretário da Segurança Pública do RS, Ranolfo Vieira Júnior.

Para o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr Picon, o 18 de novembro é comemorado com muito orgulho por todos os brigadianos da ativa e da reserva, e a data demonstra a longevidade e importância da instituição para o povo gaúcho.

“Foi um ano realmente atípico, que necessitou todos os valores que a BM prega na sua formação e, sobretudo, a coragem dos policiais militares na ponta, que nunca deixaram de trabalhar e se empenhar pela população”, afirmou. O comandante destacou os números históricos de redução da criminalidade no Estado.

