Rio Grande do Sul Brigada Militar recebe 32 novas viaturas e 242 motocicletas no dia de seus 185 anos

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No dia que celebra 185 anos, corporação recebeu novas viaturas semiblindadas e motocicletas para atuar em 53 municípios gaúchos Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini No dia que celebra 185 anos, corporação recebeu novas viaturas semiblindadas e motocicletas para atuar em 53 municípios gaúchos. (Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar recebeu, na manhã desta sexta-feira (18), na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre, 274 novos veículos, entregues pelo governo estadual. São 32 viaturas semiblindadas do modelo Renault Duster e 242 motocicletas Yamaha Lander para reforçar o policiamento ostensivo em 53 municípios gaúchos.

O investimento, que faz parte do programa Avançar, foi de R$ 16,3 milhões e acontece na data em que a corporação celebra 185 anos. Até o fim do ano, o governo pretende disponibilizar, no mínimo, uma viatura nova e semiblindada para a atuação da BM em cada cidade do Estado.

História da Brigada Militar

Durante o evento, o governador Ranolfo Vieira Júnior citou que a história da Brigada Militar se confunde com a do Rio Grande do Sul e acrescentou que o órgão tem o respeito e a admiração da sociedade. “Acredito que a Brigada Militar é a melhor polícia militar do país. Meus parabéns a todos que fizeram, fazem e farão o dia a dia dessa corporação”.

“Quando assumimos o governo, o quadro funcional da BM tinha entre 15 mil e 16 mil pessoas. Em nossa gestão, o número aumentou para 18 mil, porque organizamos as contas públicas e vivemos um outro momento no RS. Essas 32 novas viaturas e 242 motocicletas representam também isso. Até o fim deste ano, todos os municípios gaúchos contarão com pelo menos um veículo novo e semiblindado”.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, que é coronel da reserva da BM, são 185 anos de história e bons serviços prestados à população, celebrados com os alunos oficiais e a entrega das novas viaturas. “A redução nos índices de criminalidade no Estado é reflexo da ampliação de investimentos e da qualificação da infraestrutura e do quadro funcional das forças de segurança, entre elas, a Brigada Militar”, reforçou.

Municípios contemplados com as novas viaturas:

• Aceguá

• Alto Feliz

• Alvorada

• Amaral Ferrador

• Arroio dos Ratos

• Arvorezinha

• Bento Gonçalves

• Cachoeirinha

• Canela

• Canoas

• Capão do Leão

• Caraá

• Catuípe

• Caxias do Sul

• Cruz Alta

• Entre-Ijuís

• Esteio

• Gramado

• Gravataí

• Guaíba

• Ipê

• Iraí

• Jari

• Lajeado

• Mampituba

• Manoel Viana

• Maratá

• Marau

• Marcelino Ramos

• Minas do Leão

• Nonoai

• Nova Araçá

• Nova Pádua

• Novo Hamburgo

• Panambi

• Paraíso do Sul

• Passo Fundo

• Pelotas

• Picada Café

• Porto Alegre

• Restinga Seca

• Rio Grande

• Santa Cruz do Sul

• Santa Maria

• São Vicente do Sul

• Sapucaia do Sul

• Sobradinho

• Tabaí

• Tapes

• Tenente Portela

• Viamão

• Victor Graeff

• Vista Alegre do Prata

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul