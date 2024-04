Polícia Brigada Militar realiza 28 mil prisões no primeiro trimestre deste ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

O número de armas apreendidas pela corporação chegou a 2,86 mil Foto: BM/Divulgação O número de armas apreendidas pela corporação chegou a 2,86 mil. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A BM (Brigada Militar) realizou 28,1 mil prisões no primeiro trimestre deste ano no Rio Grande do Sul. Desse total, 15,1 mil (53,9%) foram em flagrante. As capturas de foragidos somaram 2 mil.

O número de armas apreendidas chegou a 2,86 mil, o que representa um aumento de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Já as munições somaram 28 mil unidades.

De janeiro a março, a BM apreendeu 1,6 tonelada de drogas, sendo 1,33 tonelada de maconha, 192,1 quilos de cocaína e 86,7 quilos de crack. As apreensões de cocaína se destacaram no período, apresentando um aumento de 43% em relação aos três primeiros meses do ano passado.

No rol das ações preventivas, foram abordadas 931 mil pessoas e fiscalizados 611 mil veículos, sendo 244,5 mil autuados e 9,3 mil recolhidos. Durante o período, também foram fiscalizados 53,2 mil estabelecimentos comerciais. A corporação divulgou o seu balanço trimestral na segunda-feira (1º).

