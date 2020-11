Polícia Brigada Militar registra quase 300 ocorrências no primeiro turno das eleições no RS

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Policiamento foi reforçado em todo o Estado para garantir a segurança nas eleições Foto: Robson Alves/BM Policiamento foi reforçado em todo o Estado para garantir a segurança nas eleições. (Foto: Robson Alves/BM) Foto: Robson Alves/BM

A Brigada Militar informou, no início da tarde deste domingo (15), que atendeu 298 ocorrências no dia do primeiro turno das eleições municipais no Rio Grande do Sul.

Os brigadianos abordaram 2.990 pessoas, fiscalizaram 1.345 veículos e efetuaram oito prisões em flagrante em todo o Estado.

Quatro homens foram presos em Senador Salgado Filho e uma mulher foi detida em Ernestina por porte ilegal de arma de fogo e ameaça a eleitores. Também houve três prisões por boca de urna em Montenegro, Bagé e Canoas.

A Brigada Militar ressaltou que reforçou o policiamento em todo RS para garantir a segurança durante o pleito.

