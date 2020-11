Política No dia das eleições, candidatos a prefeito de Porto Alegre visitam a Rede Pampa e concedem entrevistas

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Marchezan e Melo se cumprimentaram na TV Pampa Foto: O Sul Marchezan e Melo se cumprimentaram na TV Pampa. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Os principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre visitaram, neste domingo (15), a Rede Pampa de Comunicação para conceder entrevistas aos veículos da empresa, que realiza uma ampla cobertura das eleições.

Os postulantes ao Paço Municipal aproveitaram a oportunidade para reforçar as suas propostas para a Capital gaúcha e pedir o voto da população no dia do primeiro turno do pleito.

Foram entrevistados, pela ordem, Valter Nagelstein (PSD), Fernanda Melchionna (PSOL), Gustavo Paim (PP), Manuela D’ávila (PCdoB), João Derly (Republicanos), Nelson Marchezan Júnior (PSDB), Sebastião Melo (MDB), Juliana Brizola (PDT) e Rodrigo Maroni (PROS).

O atual prefeito de Porto Alegre e o candidato do MDB se encontraram na Rede Pampa. Marchezan e Melo se cumprimentaram cordialmente, desejando boa sorte na disputa eleitoral.

