Mundial Britânico tritura 10 mil libras em protesto contra vínculo de David Beckham com a Copa do Catar

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Em uma live, Lycett jogou o dinheiro em um enorme picotador. (Foto: Reprodução)

Dez mil libras pulverizadas em cinco segundos. O humorista britânico Joe Lycett prometeu e cumpriu destruir o dinheiro em protesto contra a aliança do ex-jogador de futebol David Beckham com o anfitrião da Copa do Mundo, o Catar. O motivo: as violações contra os direitos humanos e LGBTQIA+ cometidas pelo país-sede.

Pelo menos é o que o Lycett alega. Como ameaçado, Lycett abriu uma live na internet no início da tarde deste domingo (20), – pelo horário se Londres – e jogou o dinheiro em um enorme picotador.

Embora o montante tenha ficado em primeiro plano na imagem, não é possível assegurar que eram notas reais. De acordo com o portal britânico Metro, ele sacou o dinheiro neste sábado em cédulas de £5.

Protesto anunciado

Há uma semana ele havia publicado um vídeo em que exigia o desvínculo do conterrâneo ao contrato fechado com o Catar. Se topasse, o humorista doaria o dinheiro. Do contrário, triturador. Foi o que aconteceu. O silêncio do astro do futebol foi visto como conivência com o regime catariano.

Ao meio-dia de hoje, horário de Londres – 9h da manhã no Brasil -, ele abriu a live na Twitch e destruiu dois bolos de cédulas. O figurino que usou: uma veste cheia de tules nas cores da bandeira LGBTQIA+.

De acordo com Lycett, o montante era de mil libras por cada milhão que o meio campista teria ganho no acordo com a sede da Copa. O humorista disse que, com a ação, não apenas o dinheiro, mas também o status de Beckham como ‘ícone gay’ virariam picadinho.

