Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Bruna Marquezine caiu na gargalhada ao rever vídeo com Maurício Destri no "Mais Você", de 2015 Foto: Divulgação/TV Globo Bruna Marquezine caiu na gargalhada ao rever vídeo com Maurício Destri no "Mais Você", de 2015. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Bruna Marquezine recordou relação com Maurício Destri em uma conversa bem-humorada com seus fãs pelo Twitter, rede social na qual ameaçou excluir por briga.

Na noite desta quarta-feira (24), os seguidores da atriz resgataram um vídeo no qual o suposto namoro entre os dois foi revelado durante entrevista ao programa “Mais Você”, em 2015, quando protagonizavam a novela “I Love Paraisópolis”.

Enquanto tomavam café da manhã com Ana Maria Braga, Marquezine desmentia os burburinhos de romance com Destri, mas foi nesse momento em que ela teve uma crise de riso ao assistir a mãe do galã, Lucrécia Alves, se autointitulando sua “sogra”.

Seis anos após vídeo, Bruna Marquezine não negou que ela e Maurício Destri estavam juntos, mas explicou o motivo que levou ambos a se pouparem de rótulos. “A pior/melhor parte é que não estávamos namorando, mesmo. Por isso combinamos que negaríamos e iríamos nos preservar até a relação se tornar algo mais concreto ou não, mas depois do programa”, declarou. “A mãe dele pediu a gente em namoro”, brincou ela, que vive rumor de romance com Enzo Celulari.

No ar, Bruna Marquezine teve uma crise de riso e Maurício Destri ficou visivelmente embaraçado com a exposição. Pelos bastidores do programa, a estrela do filme “Vou Nadar Até Você” admitiu que a exposição não foi bem aceita por eles.

“Depois foi punk. Fiquei p. da vida. Mau ficou triste e ficamos chateados porque foi algo que a produção induziu na hora da entrevista da mãe dele [Lucrécia Alves] e ela, sem experiência, falou isso, mas nem sabia direito em que pé que a coisa estava. Fizeram essa ‘pegadinha’ com a gente ao vivo. Uó”, escreveu.

