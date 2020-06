As novelas voltarão a ser gravadas a partir do dia 27 de julho, e as cenas de beijos e abraços serão feitas com auxílio de efeitos especiais

Foto: Divulgação