Celebridades Bruna Marquezine se diverte com elogios na internet: “Concordei com tudinho”

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Entre muitos comentários elogiando a autoestima da artista, alguns lembraram o suposto affair de Bruna e Enzo Celulari Foto: Divulgação/Iude Entre muitos comentários elogiando a autoestima da artista, alguns lembraram o suposto affair de Bruna e Enzo Celulari. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

Bruna Marquezine agitou a internet ao retuitar o comentário de uma fã. “A pessoa que namorar a Bruna Marquezine é a pessoa mais sortuda do mundo. A bicha além de bonita, maravilhosa, é inteligente pra caramba!!!! Dou conta não!”, escreveu uma internauta.

Ao republicar a opinião da seguidora, a artista brincou: “Você quer RT, né?! Só pode… e eu vou dar só porque sou leonina. E porque concordei com tudinho”. Entre muitos comentários elogiando a autoestima da artista, alguns lembraram o suposto affair de Bruna e Enzo Celulari.

Segundo o jornal Extra, a atriz teria ficado encantada pelo filho de Claudia Raia e Edson Celulari após participar de um bazar virtual a convite dele. Ainda de acordo com a publicação, apesar do clima de romance, eles ainda não se encontraram pessoalmente por causa da quarentena.

Desde que o suposto romance de Bruna e Enzo foi noticiado, a artista vem encarando com ironia as notícias relacionadas ao affair. Quando o colunista Léo Dias mudou a sua publicação que falava em namoro para dizer que na verdade eles ainda estavam se conhecendo melhor, a atriz disparou: “Ah não. Voltou atrás? Não vale”.

Em outro momento, ao comentar um post de Enzo sobre o projeto Ação da Cidadania, Bruna escreveu: “Boa, mozão”. Neste domingo (21), uma foto do empresário na beira da piscina com a irmã fez alguns fãs, que inclusive já estão shippando o suposto casal, acreditarem que se tratava de Bruna Marquezine.

Sem sair de casa por causa da pandemia do coronavírus, Bruna Marquezine, fã assumida de festa junina, organizou uma comemoração em sua mansão ao lado de sua família. Em sua rede social a atriz mostrou comidas típicas e contou que estavam se divertindo com a live junina de Ivete Sangalo. E como festa junina tem que ter look a caráter, Bruna se inspirou e apostou em blusa xadrez branca e azul, macacão jeans de lavagem clara e birken com meias.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades