Cinema Joel Schumacher, diretor de “Batman & Robin”, morre aos 80 anos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A causa da morte de Schumacher não foi divulgada Foto: Reprodução A causa da morte de Schumacher não foi divulgada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O diretor e cineasta Joel Schumacher, que ganhou muita fama ao dirigir os filmes “Batman Eternamente” (1995) e “Batman & Robin” (1997), morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos de idade, segundo informações da Variety. A causa da morte de Schumacher não foi divulgada.

Ao longo de sua carreira, Joel Schumacher conta com sucessos como o filme de suspense “Linha Mortal” (1990), refeito em 2017 como “Além da Morte”, e o thriller de ação “Um Dia de Fúria” (1993), com Michael Douglas como um homem aparentemente pacato que parte em uma violenta cruzada contra as falhas que vê na sociedade, os dramas de tribunal “O Cliente” (1994) e “Tempo de Matar” (1996), inspirados por livros de John Grisham; os suspenses “Oito Milímetros” (1999), com Nicolas Cage, e “Por Um Fio” (2002), com Colin Farrell; o musical “O Fantasma da Ópera” (2004); e o terror “Número 23” (2007), com Jim Carrey, entre outros.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cinema