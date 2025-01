Porto Alegre Bruno Vanuzzi assume a direção-geral do Dmae

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Na esfera pública, foi secretário municipal de Parcerias Estratégicas e secretário Extraordinário de Parcerias no Governo do Estado. Foto: Cesar Lopes/PMPA

O novo diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, assume o posto nesta quarta-feira, 29. A informação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

Anunciado no início do mês de dezembro, durante o período de transição, Vanuzzi passa a dedicar-se integralmente ao Dmae. O novo diretor-geral adjunto, Vicente Perrone, também já está atuando no departamento.

Perfil

Vanuzzi é bacharel em Direito graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e procurador estadual de carreira. Recentemente, atuava como diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Região Sul da Multiplan. Na esfera pública, foi secretário municipal de Parcerias Estratégicas e secretário Extraordinário de Parcerias no Governo do Estado.

