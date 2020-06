O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou nesta sexta-feira (26) uma volta à fase 1 da quarentena na capital e na província de Buenos Aires, endurecendo as restrições à circulação de pessoas depois que os casos do novo coronavírus aumentaram na região, embora estejam sob controle na maior parte do resto do país.

A nova etapa durará dez dias úteis, e irá da próxima quarta-feira, 1° de julho, a 17 de julho — o período compreende dois fins de semana e dois feriados.

A Argentina, que a princípio evitou a disseminação rápida da Covid-19 com um um isolamento rigoroso decretado em 20 de março, viu os casos quintuplicarem desde meados de maio, quando a quarentena começou a ser relaxada. Mesmo assim, mantém números bem mais baixos do que os de países vizinhos como Brasil, Peru e Chile: no total, tem 52 mil infectados e 1.167 mortos.

Em rede nacional, em uma mensagem gravada de cerca de 50 minutos, Fernández, ao lado do prefeito de Buenos Aires, Horacio Larreta, e do governador da província, Axel Kicillof, anunciou um esquema rigoroso para a região metropolitana, a fim de evitar um colapso do sistema sanitário do país. Ele explicou que, com o aumento da circulação das pessoas, houve um crescimento exponencial de casos, 97% deles na região metropolitana de Buenos Aires.

“Sabíamos que isso poderia acontecer e estávamos preparados para fazer frente a isso. Agora, precisamos ganhar tempo para garantir que nosso sistema de saúde melhore e possa atender a absolutamente todos os argentinos.”

Pressionado por empresários e por setores da classe média, o governo argentino vinha tentando revitalizar a economia atingida pela quarentena, permitindo que mais negócios abrissem, embora parques, escolas e escritórios da capital continuassem fechados.