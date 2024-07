Saúde Cabelos brancos: estresse pode acelerar? É possível evitar? Especialistas tiram as principais dúvidas

26 de julho de 2024

Fatores como o envelhecimento e a genética são os principais causadores dos fios grisalhos. (Foto: Reprodução)

Ao olhar para si mesmo no espelho, pequenos fios grisalhos se mesclam à cor do cabelo. O momento, no qual os cabelos brancos começam a marcar presença, chega para todos. Ainda que a troca de cor faça seja definitiva, o assunto é fonte de muitas dúvidas.

* Como surgem os cabelos brancos?

A primeira coisa que devemos entender é sobre o surgimento dos fios brancos é como ele se dá. Entre as principais causas, estão, além do envelhecimento, o estresse crônico, luz do sol e a genética.

Os fios são repletos de melanócitos, células responsáveis pela produção da melanina. Esta que é um composto químico responsável pelas diferentes pigmentações do cabelo. No processo natural de envelhecer do organismo, os melanócitos morrem ao longo do tempo.

Com isso, a coloração (criada pela melanina) é afetada e os cabelos crescem sem cor, ou seja, brancos, de acordo com a dermatologista Patricia Ormiga, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que aponta os 30 anos como uma idade média para início deste ciclo.

Mas outros fatores podem acelerar a sucessão de acontecimentos, gerando cabelos grisalhos de forma precoce. Um deles é a carga genética, passada de pais para os filhos, influencia a maneira como as células se comportam segundo o DNA individual.

“Não é atoa que pessoas jovens têm cabelos grisalhos. Algumas famílias vão ter o aparecimento de cabelos brancos mais cedo”, explica.

O agente por trás da conhecida frase “Esse problema está me causando cabelos brancos”, que curiosamente tem embasamento científico. O estresse diário pode ser um gatilho para o estresse oxidativo, condição biológica que aumenta a produção de radicais livres, moléculas capazes de provocar a morte de células, como os melanócitos.

Outro fator menos estudado do que os outros, conforme Ormiga explica, mas com uma associação comprovada é a falta de nutrientes na alimentação.

“Outro ponto que temos na literatura médica é a correlação da deficiência de vitamina B12, ferro, cobre e zinco com o surgimento de fios brancos. Porém, ainda precisamos de mais estudos para fazer apontamentos sobre isso”, indica a dermatologista.

* Existe alguma forma de evitar os fios brancos?

Muitas mulheres, motivadas pelas pressões estéticas de se manterem sempre jovens buscam uma fórmula mágica para garantir a aparência jovial das madeixas — o oposto do incentivo dado aos homens grisalhos, considerados mais sábios e atraentes.

Neste sentido, existem apenas ações preventivas que podem ajudar a desacelerar o processo de aparecimento dos cabelos brancos.

Alexandra Lopes, médica tricologista na clínica Les Peaux, no Rio de Janeiro, e especialista em Medicina Capilar, indica quais cuidados são eficazes para pessoas a partir dos 30 anos:

* Usar boné com proteção UV;

* Aplicar protetor solar para cabelo diariamente;

* Beber a quantidade ideal de água de acordo com o peso;

* Ter uma alimentação rica em antioxidantes: como a vitamina C (secundário), encontrada na laranja e na acerola, e o cobre, presente no espinafre, brócolis e ovos;

* Procurar um profissional dermatologista nos primeiros indícios de branco para ser indicada uma suplementação alimentar, caso seja necessária.

