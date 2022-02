Café moído lidera inflação em 12 meses, com alta de 56%

O café do brasileiro está custando os olhos da cara.

Nos 12 meses até janeiro, o café moído já subiu 56,87%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior alta para o período entre os produtos pesquisados pelo instituto. Só em janeiro, a alta foi de 4,75%.

Prejuízo para os consumidores e para os bares e restaurantes, que estão, em muitos casos, repassando só parte dessa alta. Também nos 12 meses até janeiro, o cafezinho subiu bem menos: 6,67%.

E o café não foi o único item cujo preço disparou. Sete produtos subiram mais de 40% na mesma comparação, entre eles os três principais combustíveis: o etanol (54,95%), o óleo diesel (45,72%) e a gasolina (42,71%).

Inflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do País, ficou 0,54% em janeiro, após ter registrado taxa de 0,73% em dezembro, segundo os dados do IBGE.

Apesar de ter desacelerado pelo 3º mês seguido frente ao mês anterior, “foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016 (1,27%)”, destacou o IBGE.

O índice de janeiro foi impactado principalmente pela alta dos preços de alimentos (1,11%) e pelo recuo nos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina (-1,14%), do etanol (-2,84%) e das passagens aéreas (-18,35%).

A taxa de janeiro de 2022 ficou levemente abaixo da mediana das projeções de 42 instituições financeiras e consultorias de uma expansão de 0,56%.

Veja o resultado para cada um dos grupos pesquisados:

— Alimentação e bebidas: 1,11%

— Habitação: 0,16%

— Artigos de residência: 1,82%

— Vestuário: 1,07%

— Transportes: -0,11%

— Saúde e cuidados pessoais: 0,36%

— Despesas pessoais: 0,78%

— Educação: 0,25%

— Comunicação: 1,05%

— Transportes, que possui o maior peso do IPCA, foi o único dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE a ter queda em janeiro.

Outras variações

A maior variação mensal veio de artigos de residência (1,82%), com destaque para eletrodomésticos e equipamentos (2,86%), mobiliário (2,41%) e TV, som e informática (1,38%).

A maior pressão, porém, veio dos aumentos dos preços do grupo alimentação e bebidas (1,11%), que teve o maior impacto no índice do mês (0,23 ponto percentual).

“Foi a alimentação no domicílio (1,44%) que influenciou essa alta. Mais do que a alimentação fora do domicílio, que desacelerou de 0,98% para 0,25%”, explicou o analista da pesquisa, André Filipe Almeida.