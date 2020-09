“Sabe-se que vários compostos do café têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e outras que podem ser ativas contra o câncer”, disse Yuan. “Estudos epidemiológicos descobriram que a maior ingestão de café estava associada a uma melhor sobrevida em pacientes com câncer de cólon em estágio 3, mas a relação entre o consumo de café e a sobrevida em pacientes com formas metastáticas da doença não era conhecida”.

“O consumo de café pode estar associado à redução do risco de progressão da doença e morte em pacientes com câncer colorretal avançado ou metastático”, concluíram os pesquisadores. Porém, são necessárias mais pesquisas para entender melhor como o café, de fato, funciona com a biologia humana.

“Embora seja prematuro recomendar uma alta ingestão de café como um tratamento potencial para o câncer colorretal, nosso estudo sugere que beber café não é prejudicial e pode ser potencialmente benéfico”, Kimmie Ng, uma autora sênior do estudo também do Dana-Farber Institute, disse ao Harvard Gazette.