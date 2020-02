Grêmio Caio Henrique pode ser uma das novidades do Grêmio na estreia do returno do Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Jogador deve entrar na vaga de Bruno Cortez Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta quarta-feira, na preparação para o Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois da perda do título do primeiro turno, o Grêmio reinicia os trabalhos nesta terça-feira, com o vislumbre de mudanças para a estreia do returno do Gauchão. Umas das alterações previstas está na lateral-esquerda com Caio Henrique, recém-contrato, que deve inciar entre os titulares na partida contra o Juventude.

Já com Libertadores à vista, a partida contra o Juventude envolve situações. A busca de um resultado positivo pós-derrota, a possibilidade de modificações no esquema, com o acréscimo da necessidade de entrosamento com novas peças, além de dar ritmo para alguns atletas que disputam a titularidade, contra o América de Cali, na próxima semana.

Entre os casos, está a condição de Caio Henrique. Apesar de não ter começado ainda entre os titulares, o lateral já foi acionado por alguns minutos nos dois últimos jogos – Caxias e Inter, e deve ter a chance de começar a partida como titular, deixando Bruno Cortez no banco de reservas.

Já na partida no Centenário, uma das três alterações do time foi feita pela característica de Caio: “O Cortez é um jogador que marca melhor. Coloquei o Caio Henrique porque é um jogador mais ofensivo”, explicou Renato na coletiva pós-jogo.

Volta de Pedro Geromel

Entre as possibilidades de mudanças do time, uma está praticamente certa: o retorno de Pedro Geromel. O zagueiro, que já esteve entre os relacionados para a decisão de sábado, deve compor a zaga com Paulo Miranda, já que David Braz está suspenso e Kannemann segue no departamento médico.

A utilização de Geromel também é em vista ao ritmo jogo, já que na próxima terça-feira (3/3), ocorre a estreia contra o América de Cali, pelo Grupo E, da Libertadores.

Reavaliação do planejamento

Além da derrota e da perda do título do primeiro turno para o Caxias, o resultado no estádio Centenário também traz prejuízo na sequência de planejamento visando o segundo turno. Justamente por conta do calendário, que começa a ter mais compromissos nesta segunda fase do Gauchão.

A partir do início na Libertadores, marcado para o dia 3 de março, o Grêmio irá iniciar uma maratona de partidas. Do início da disputa do returno do Campeonato Gaúcho até a quarta rodada da Copa Libertadores serão oito jogos em 25 dias. Entre os compromissos, há a possibilidade de dois Grenais.

“Nós teremos que fazer uma nova avaliação. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio para escalar o que tem de melhor na Libertadores e no segundo turno do Gauchão”, declarou o vice de futebol Paulo Luz, após o jogo no estádio Centenário.

Reinício das atividades

Nesta terça-feira, o trabalho recomeça o CT Luiz Carvalho após o elenco receber folga. O primeiro compromisso é contra o Juventude, no sábado, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

