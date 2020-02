Grêmio Grêmio se reapresenta e inicia preparação para encarar o Juventude com trabalhos físicos

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Próximo compromisso é pelo segundo turno do estadual Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Depois da folga, o Grêmio se reapresentou nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. O próximo compromisso do time é pelo returno do Campeonato Gaúcho, no sábado, contra o Juventude, onde o time pode pintar com novidades.

Na abertura dos trabalhos, o foco foi a preparação física. Os jogadores foram divididos em dois grupos para realizar atividades na academia e depois no gramado.

Para o próximo jogo, a tendência é que o técnico Renato Portaluppi possa começar a rodar o elenco em virtude da Libertadores da América. A estreia na competição continental ocorre em uma semana, contra o América de Cali, fora de casa.

David Braz já é baixa certa contra o Juventude. O zagueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, a zaga deve ser formada por Pedro Geromel, que já está recuperado de lesão e Paulo Miranda, que segue como titular. Kannemann ainda segue entregue ao departamento médico.

Uma das possíveis novidades do time está na lateral esquerda. Caio Henrique deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Já no meio-campo, Thiago Neves pode começar o jogo de sábado.

O Grêmio volta aos treinos nesta quarta feira, à tarde, no CT Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

