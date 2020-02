Grêmio Perda do primeiro turno provoca reavaliação em planejamento do Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O sábado não terminou da maneira que o Grêmio esperava. Além da derrota e da perda do título do primeiro turno para o Caxias, o resultado no estádio Centenário também traz prejuízo na sequência de planejamento visando o segundo turno. Já na próxima semana, o tricolor inicia a disputa da Copa Libertadores.

Justamente por conta do calendário, que começa a ter mais compromissos nesta segunda fase do Gauchão, a conquista da taça Ewaldo Poeta poderia significar uma “maior tranquilidade” para o time de Renato, já que o time estaria, consequentemente, com vaga assegurada na grande decisão do estadual. Cenário que foi por água abaixo.

“Nós teremos que fazer uma nova avaliação. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio para escalar o que tem de melhor na Libertadores e no segundo turno do Gauchão”, declarou o vice de futebol Paulo Luz, após o jogo no estádio Centenário.

A partir do início na Libertadores, marcado para o dia 3 de março, o Grêmio irá iniciar uma maratona de partidas. Do início da disputa do returno do Campeonato Gaúcho até a quarta rodada da Copa Libertadores serão oito jogos em 25 dias. Entre os compromissos, há a possibilidade de dois Grenais. Em ambas as competições, a missão é a classificação.

Próximos jogos do Grêmio:

29/02 – Grêmio x Juventude – Campeonato Gaúcho

03/03 – América de Cali x Grêmio – Copa Libertadores

08/03 – Pelotas x Grêmio – Campeonato Gaúcho

12/03 – Grêmio x Inter ou Tolima – Copa Libertadores

15/03 – Grêmio x São Luiz – Campeonato Gaúcho

18/03 – Universidad Católica x Grêmio – Copa Libertadores

21/03 – Inter x Grêmio – Campeonato Gaúcho

25/03 – Grêmio x Ypiranga – Campeonato Gaúcho

Nesta terça-feira, o trabalho recomeça o CT Luiz Carvalho após o elenco receber folga. O primeiro compromisso é contra o Juventude, no sábado, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

