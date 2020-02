Grêmio Zagueiro do Grêmio recebe terceiro amarelo contra o Caxias e vira desfalque para a estreia do returno

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Pedro Geromel deve retornar à titularidade Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio terá uma baixa na defesa na abertura do segundo turno do Campeonato Gaúcho. David Braz, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Caxias, terá de cumprir suspensão automática na partida contra o Juventude, no próximo sábado (29), na Arena.

Com o desfalque de Braz, o time, mais uma vez, não terá sua zaga titular. Em fase final de recuperação, Pedro Geromel deve retornar a equipe formando a dupla de zaga com Paulo Miranda, já que Kannemann ainda está no departamento médico. Nestes setes jogos em 2020, o técnico Renato Portaluppi ainda não conseguiu escalar a zaga considerada titular.

Depois da perda do título do primeiro turno, no último sábado, para o Caxias, no Centenário, o time dá inicio às atividades nesta terça-feira, quando ocorre a representação do elenco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio

Deixe seu comentário