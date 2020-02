Grêmio Caxias x Grêmio na decisão do primeiro turno do Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Jogo ocorre no estádio Centenário, em Caxias do Sul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Depois de superar a batalha contra o Internacional na semifinal, o Grêmio disputa neste sábado (22), às 16h30min, contra o Caxias a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Pela tradição e força do elenco, a equipe de Porto Alegre vai entrar em campo com o favoritismo nas costas, mesmo atuando no estádio Centenário, casa do adversário. A decisão do primeiro turno do Gauchão será disputada em partida única. Se houver empate, a definição do vencedor será na disputa por pênaltis.

FICHA TÉCNICA

CAXIAS: Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto e Diogo Oliveira; Vinicius Baiano (Tilica), Juninho Potiguar e Gilmar

Técnico: Rafael Lacerda

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva; Alisson, Matheus Henrique, Maicon e Everton; Diego Souza.

Técnico: Renato Gaúcho

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data: 22 de fevereiro de 2020, sábado

Horário: 16h30

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Luiza Naujorks Reis

VAR: Igor Junio Benevenuto (CBF – MG) / Eduardo Valadão (CBF – GO) / Edson Antônio (CBF – GO)

Acompanhe a partida pela Rádio Grenal.

