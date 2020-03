Notas Brasil Câmara de Comércio Eletrônico lança campanha contra preços abusivos

23 de março de 2020

A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico lançou, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, a campanha Juntos Contra Ofertas Abusivas. A iniciativa consiste em identificar sites de comércio eletrônico que estão vendendo produtos como álcool em gel, máscaras e luvas, essenciais à prevenção do novo coronavírus (covid-19), por preços considerados abusivos.

