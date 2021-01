Mundo Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Trump e processo segue para o Senado

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Donald Trump é acusado de "incitar a insurreição". Foto: Shealah Craighead/Official White House Donald Trump é acusado de "incitar a insurreição". (Foto: Shealah Craighead/Official White House) Foto: Shealah Craighead/Official White House

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (13) o impeachment do atual presidente, Donald Trump, a sete dias do fim de seu mandato, por “incitar a insurreição”. Foi a segunda vez que isso aconteceu, e é um fato inédito que um presidente do país passe por dois processos. O primeiro foi em 2019. Naquela ocasião o Senado, de maioria republicana, o absolveu. O processo segue mais uma vez para o Senado.

O gabinete do líder da maioria republicana, Mitch McConnell, informou aos democratas não concordar com o uso de poderes de emergência para convocar os senadores, que estão em recesso.

Com esse cenário o julgamento para a destituição de Trump no Senado só teria início na véspera da posse de Joe Biden, que acontece tradicionalmente no dia 20.

Trump, por meio de comunicado divulgado nesta quarta-feira, antes da votação, pediu “calma e não violência”.

“À luz dos relatos de mais manifestações, exorto que NÃO deve haver violência, NENHUMA violação às leis e NENHUM vandalismo de qualquer tipo. Não é isso que eu defendo e não é o que os Estados Unidos representam. Apelo a TODOS os americanos para ajudar a aliviar as tensões e acalmar os ânimos “, dizia o comunicado.

Até hoje nenhum um presidente americano teve o impeachment aprovado no Senado. Andrew Johnson e Bill Clinton também tiveram processos de impeachment aprovados pela Câmara e acabaram absolvidos no Senado, enquanto Richard Nixon renunciou antes da votação na Câmara.

Mesmo que faltem apenas dias para a saída do cargo, o artigo de impeachment invoca a 14ª Emenda, o que acabaria proibindo Trump de ocupar o cargo no futuro em caso de condenação no Senado. No entanto essa possibilidade necessita de uma segunda votação na Casa, mediante maioria simples dos votos.

Invasão

Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu no dia 6 de janeiro o Capitólio, sede do Congresso americano, em Washington, durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral para as eleições presidenciais.

O confronto de extremistas pró-Trump com a polícia teve bombas de gás e manifestantes querendo pernoitar no local, outros com máscaras para evitar o gás. Pelo menos cinco pessoas morreram.

